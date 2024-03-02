Український футболіст у дебютному матчі забив перший гол за "Манчестер Юнайтед" U-21 (відео)

Гравець прагне виступати за збірну України

17-річний український футболіст Захар (Зак) Бауманн відзначився голом за молодіжну команду "Манчестер Юнайтед" U-21 у дебютному поєдинку. Напередодні Зак зголосився виступати за збірну України.

Про вдалий дебют українця повідомляє academyarena Utd у Twitter. Українець грає на позиції опорного півзахисника.

У грі проти "Дербі Каунті" U-21 Бауманн на 31-й хвилині зустрічі більярдним ударом у дотик із правої ноги зрівняв рахунок у поєдинку. Проте "Червоні Дияволи" поступилися "Дербі" з рахунком 2:4. Зак, який уперше грав за команду U-21, відіграв 72 хвилини.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помічник тренера збірної України U-19 Володимир Єзерський вже розмовляв з батьками Захара. Хлопець має бажання виступати за збірну України.

Раніше в Україні пролунав скандал через те, що тренери юнацької збірної України не помічають Данила Кревсуна, який грає за юнацьку команду "Боруссії" Д. Нагадаємо, новоспечений голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко поставив завдання збірним України U-17 та U -19 вийти на Євро. До речі, 17-річного сина "Шеви" включено в запасний список гравців збірної України U-19 на відбіркові матчі.