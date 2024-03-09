Українець Ковтун виграв "золото" на Кубку світу, випередивши олімпійського чемпіона (відео)

Український гімнаст блискуче виступає на паралельних брусах

У суботу, 9 березня, український гімнаст Ілля Ковтун виборов "золото" на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку (Азербайджан). Напередодні він переміг у Котбусі (Німеччина).

Ковтун здобув перемогу у своїй коронній дисципліні – вправі на паралельних брусах. Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації гімнастики у Twitter.

У вправах на паралельних брусах українець набрав 14,900 балів. Таким чином він обійшов чинного олімпійського чемпіона в цій дисципліні Цзоу Цзінюаня з Китаю. "Бронза" дісталася Анхелю Барахасу із Колумбії. Додамо, що ще один представник України Олег Верняєв став п’ятим.

Зазначимо, це третя перемога українця у трьох стартових турнірах на цьому рівні. До цього він став найкращим у Каїрі (Єгипет) та Котбусі.

Раніше тренер Ковтуна Ірина Горбачова в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" висловилася про останні успіхи підопічного на найвищому рівні. Нагадаємо, влітку 2023 року в українській спортивній гімнастиці пролунав скандал. Український гімнаст Петро Пахнюк публічно розкритикував головного тренера збірної України зі спортивної гімнастики Геннадія Сартинського, звинувативши того у діях, спрямованих проти підготовки та участі Іллі Ковтуна в Олімпійських іграх у Парижі.