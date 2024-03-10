"Втомилися від війни": відомий футболіст розповів про нещасних росіян

Колишній півзахисник вважає, що росіяни стали нещасними через війну в Україні

Ексгравець "Сельти" та збірної Росії Олександр Мостовий розповів про сьогоднішній настрій росіян на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також він зізнався, що у РФ треба бути обережним, говорячи про війну.

Відповідний коментар Мостового наводить іспанське видання AS. Колишній спортсмен зауважив, що росіяни вже не такі щасливі як раніше. Це помітно, виїжджаючи з Москви.

— Чи змінилася атмосфера у Росії після початку війни в Україні?

— Так, це було досить помітно з самого початку. У Москві трохи менше, тому що це величезне місто, яке створює свій космос, але виїжджаючи з міста, бачиш, що люди вже не такі щасливі, як раніше.

— Яке почуття у людей на вулиці?

— Більшість утомилася від цього конфлікту. Вони хочуть жити мирно та без проблем.

— Крім того, ви не можете вільно висловлювати свою думку…

— Ви вже знаєте. Ви повинні бути дуже обережними з тим, що ви говорите, – сказав Мостовий.

Напередодні на перегляд у російський клуб вирушив український футболіст. Раніше стало відомо, що футболіст збірної України перейшов у московський "Спартак".