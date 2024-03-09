У Японії футболіст зганьбився під час пенальті, але потім виправився (відео)

Унікальний момент відбувся в японській J-лізі

У суботу, 9 березня, "Віссел Кобе", за який виступав знаменитий іспанський футболіст Андрес Іньєста, у рамках матчу 3-го туру чемпіонату Японії сезону 2023/24 у гостях переміг "Токіо" з рахунком 2:1. Переможний гол у ворота столичної команди оформив Юя Осако.

Проте Осако міг стати антигероєм зустрічі. Про це повідомляє "Телеграф".

На 9-й хвилині поєдинку Осако не реалізував 11-метровий удар, послизнувшись перед ударом. Після цього господарі забили. У другому таймі гості відігралися, а на 74-й хвилині гри Юя забив гол зі штрафного, який став переможним. Таким чином, Осако з антигероя зустрічі перетворився на героя.

Додамо, що після трьох турів "Віссел Кобе" йде на 4-му місці в першості Японії, а "Токіо" посідає 16-ту позицію.

Нагадаємо, захисник "Ворскли" Андрій Бацула забив переможний гол у грі 20-го туру чемпіонату України з футболу. Футболіст виконав навіс, а м’яч по радіокерованій траєкторії залетів у ворота одеситів. З іншими результатами туру в УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".