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НАБУ і САП, які створювалися як альтернатива старій правоохоронній системі, дедалі більше повторюють її найгірші практики — від корупційних скандалів до небажання відповідати на незручні запитання.

Про це заявив політолог Валентин Гайдай, коментуючи оприлюднені записи розмов оточення керівника САП Олександра Клименка.

За словами експерта, на записах обговорюються ймовірні хабарі за потрібні судові рішення, контакти з прокурорами та суддями, а також консультації щодо можливих корупційних схем нібито із самим Клименком.

"Колись нам розповідали, що НАБУ і САП стануть принципово новими правоохоронними органами. Без старих корупційних традицій, схем, кругової поруки та телефонного права. Але що відбувається зараз?" — зазначив Гайдай.

Політолог звернув увагу, що замість вичерпних пояснень суспільство знову чує заяви про тиск на правоохоронні органи. На його думку, це нагадує поведінку старих силових структур, які роками критикували за подвійні стандарти та кругову поруку.

"Якщо нові антикорупційні органи успадковують найгірші звички старої системи, то заради чого взагалі створювали нову? Щоб поміняти таблички на дверях і прізвища начальників?" — підсумував Гайдай.