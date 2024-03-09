Джошуа брутально нокаутував Нганну в бою з двома нокдаунами (відео)

Ер-Ріяд поступово перетворюється на Мекку боксу

У п’ятницю, 8 березня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став бій супертяжів Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) — Франсіс Нганну (0-2, 0 КО). До речі, переможцю цього поєдинку обіцяли дати у суперники переможця бою Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі.

Джошуа та Нганну провели на рингу менш як 2 раунди. Підсумком поєдинку стала дострокова перемога британця у другій 3-хвилинці. Про це повідомляє "Телеграф".

Ентоні після нетривалої розвідки точковими ударами просто знищив камерунця у рингу. Наприкінці першого раунду Джошуа спіймав опонента потужним ударом із правої. У другій 3-хвилинці AJ повторив свою комбінацію, після чого нокаутував суперника.

Ф’юрі, який мучився з Нганну 10 раундів, був дуже здивований.

Нагадаємо, в андеркарді шоу Джошуа — Нганну виступив український суперважковаговик Андрій Новицький, який за три раунди зламав опір американця Хуана Торреса. Крім того, свій четвертий поєдинок у профі провів Роман Ф’юрі, рідний брат Тайсона Ф’юрі. До слова, "Циганський король" прийшов на шоу і бачив, як бився його брат.