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"Ман Юнайтед" — "Ліверпуль": букмекери здивували прогнозом на чвертьфінал Кубка Англії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Юрген Клопп веде свою команду до чергового трофею Новина оновлена 16 березня 2024, 19:19
Юрген Клопп веде свою команду до чергового трофею. Фото twitter.com/LFC

Фахівці не вірять у успіх господарів

У неділю, 17 березня, "Ман Юнайтед" у рамках центрального поєдинку 1/4 фіналу Кубка Англії сезону 2023/24 приймає "Ліверпуль". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль".

На думку букмекерів, до наступного раунду турніру проб’ється "Ліверпуль". Про це повідомляє Favbet.

Фахівці вважають гостей явними фаворитами протистояння, пропонуючи зробити ставку з коефіцієнтом 1,47 на їх прохід у півфінал. Водночас подібний успіх МЮ менш ймовірний — коефіцієнт 2,75. Додамо, що аналітики Favbet оцінюють тріумф Червоних дияволів у 23%, а мерсисайдців – у 53%.

Прогноз букмекерів на матч АПЛ "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль":

  • Favbet: (перемога "Ман Юнайтед" 4,20 — нічия 4,10 — перемога "Ліверпуля" 1,84)
  • William Hill: (3,80 — 4,00 — 1,70)
  • Bwin: (4,00 — 4,00 — 1,80)

Додамо, матч МЮ — "Ліверпуль" відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд" в Манчестері. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Ліверпуль" напередодні виграв Кубок ліги. У фіналі турніру Червоні здолали "Челсі" Михайла Мудрика.