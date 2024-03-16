"Ман Юнайтед" — "Ліверпуль": онлайн-трансляцій матчу Кубка Англії

Класичне англійське дербі пройде у Манчестері

У неділю, 17 березня, англійські гранди "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуль" зіграють чвертьфінальний поєдинок Кубка Англії сезону 2023/24. Напередодні мерсисайдці дали бій "Ман Сіті".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу МЮ — "Ліверпуль". Зустріч відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері, початок – о 17:30 за київським часом.

"Ман Юнайтед" — "Ліверпуль" — початок о 17:30 (оновлюється)

МЮ хоч і грає вдома, а "Ліверпуль" має великі проблеми зі складом через травми, але фахівці вважають саме гостей беззаперечними фаворитами зустрічі. "Ліверпуль" продовжує боротьбу за требл, правда, виступаючи в Лізі Європи (другий за силою єврокубок). А ось манчестерський клуб веде боротьбу лише на двох фронтах: АПЛ, КА. У першості Англії манкуніанці, схоже, боротимуться за місце у Лізі чемпіонів, а єдиним їх варіантом зачепитися трофей цього року — це перемогти в Кубку Англії. Водночас мерсисайдці вже виграли Кубок ліги й продовжують боротьбу за АПЛ, КА і ЛЄ.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути гру "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль" в Україні, а також розповідав про букмекерські розклади перед зустріччю.

Нагадаємо, у фіналі Кубка ліги "Ліверпуль" переміг "Челсі" Михайла Мудрика. Додамо, що після закінчення сезону Червоні залишаться без головного тренера.