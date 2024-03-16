Україна потрапила до 4-го кошика на жеребкуванні футбольного олімпійського турніру

Україна вперше зіграє у футбол на Олімпіаді

У середу, 20 березня, у Франції відбудеться жеребкування олімпійського футбольного турніру. Вперше на Іграх виступить збірна України, яка відібралася на турнір завдяки успішному виступу молодіжної команди Руслана Ротаня на Євро U-21.

Олімпійська збірна України під час жеребкування перебуватиме у 4-му кошику. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

На цей час відомі 12 із 16 учасників олімпійського турніру. Ще три місця отримають три представники Азії, а одне переможець міжконтинентального плей-офф.

Склад кошиків при жеребкуванні Олімпійського футбольного турніру

Кошик №1: Франція, Азія №1, Азія №2, Аргентина

Кошик №2: Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко

Кошик №3: США, Єгипет, Азія №3, Малі

Кошик №4: Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, Переможець плей-офф

Нагадаємо, на груповій стадії чемпіонату Європи-2023 (U-21) українська "молодіжка" дала бій Іспанії (2:2). Крім того, Синьо-жовті переграли Хорватію (2:0) та мінімально здолали Румунію (1:0). У чвертьфіналі молодіжного Євро наша команда сенсаційно вибила Францію (3:1), а у півфіналі поступилася Іспанії (1:5).