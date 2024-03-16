"Ман Юнайтед" — "Ліверпуль": де і коли дивитись чвертьфінал Кубка Англії

Англійське дербі пройде у Манчестері

У неділю, 17 березня, "Ман Юнайтед" та "Ліверпуль" зіграють чвертьфінальний поєдинок Кубка Англії сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу МЮ — "Ліверпуль".

У прямому ефірі в Україні суперматч "Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль" ексклюзивно покаже setantasports.com (потрібна підписка). Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Гра 1/4 фіналу Кубка Англії між "Червоними Дияволами" та "Червоними" відбудеться на знаменитій арені "Олд Траффорд", початок зустрічі — о 17:30 за київським часом. Манкуніанці фактично провалили сезон, вилетівши з єврокубків. Єдина надія на трофей – це перемога у КА, адже за АПЛ манчестерський клуб фактично припинив боротьбу. В той самий час "Ліверпуль" бореться на три фронти, причому Червоні в останньому сезоні Юргена Клоппа взяли трофей — Кубок ліги.

Нагадаємо, у фіналі Кубка ліги "Ліверпуль" переграв "Челсі" з Михайлом Мудриком. Додамо, що в березні Червоні втратили лідерство в чемпіонаті Англії, зігравши внічию з "Манчестер Сіті" — 1:1.