"Ман Юнайтед" — "Ливерпуль": букмекеры удивили прогнозом на четвертьфинал Кубка Англии

Специалисты не верят в успех хозяев

В воскресенье, 17 марта, "Ман Юнайтед" в рамках центрального поединка 1/4 финала Кубка Англии сезона 2023/24 принимает "Ливерпуль". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль".

По мнению букмекеров, в следующий раунд турнира пробьется "Ливерпуль". Об этом сообщает Favbet.

Специалисты считают гостей явными фаворитами противостояния, предлагая сделать ставку с коэффициентом 1,47 на их проход в полуфинал. В то же время подобный успех МЮ менее вероятен — коэффициент 2,75. Добавим, что аналитики Favbet оценивают триумф Красных дьяволов в 23%, а мерсисайдцев — в 53%.

Прогноз букмекеров на матч АПЛ "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль":

Favbet: (победа "Ман Юнайтед" 4,20 — ничья 4,10 — победа "Ливерпуля" 1,84)

William Hill: (3,80 — 4,00 — 1,70)

Bwin: (4,00 — 4,00 — 1,80)

Добавим, матч МЮ — "Ливерпуль" состоится на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Накануне "Телеграф", сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Ливерпуль" накануне выиграл Кубок лиги. В финале турнира Красные одолели "Челси" Михаила Мудрика.