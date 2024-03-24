Містер нокаут: український гігант переміг американця в 1-му раунді (відео)

Українець має 100-відсотковий показник нокаутів

У ніч на неділю, 24 березня, український боксер надважкої ваги Цотне Рогава (6-0, 6 КО) здобув свою 6 дострокову перемогу у професійній кар’єрі. Минулий бій Рогава також завершив нокаутом.

На вечорі боксу в Онтаріо (США) 30-річний Рогава знищив на рингу американця Антоніо Брауна (8-5, 8 КО). Про це повідомляє "Телеграф".

Цотне вже у першому раунді розібрав суперника. Браун 4 рази падав у першій 3-хвилинці, після чого рефері зафіксував перемогу українця технічним нокаутом. Цікаво, що Рогава усі свої шість боїв виграв достроково. Додамо, Цотне знову вийде на ринг у квітні та в червні, щоправда, імена його опонентів поки не названо.

Відео нокауту в бою Цотне Рогава — Антоніо Браун

Рогава виступає у профі з квітня 2021 року. У 2024 році боксер повернувся на ринг після 2-річного простою і провів уже три поєдинки.

Раніше повідомлялося, що британський гігант Джо Джойс успішно повернувся на ринг після двох поразок від китайського боксера Чжана Чжилея. Примітно, що український чемпіон Олександр Усик у 2022 році зізнався, що не хоче битися проти Джойса.