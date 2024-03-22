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Український "Халк" вийде на ринг проти колишнього суперника Кличка та Джошуа

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Ігор Шевадзуцький Новина оновлена 22 березня 2024, 12:08
Ігор Шевадзуцький. Фото instagram.com/igor_shevadzutskiy

Український боксер замінить травмованого колегу

Відомий український боксер-суперваговик Ігор "Халк" Шевадзуцький (11-1, 9 КО) зійдеться на рингу проти колишнього претендента на чемпіонський пояс Кубрата Пулева (30-3, 14 КО) з Болгарії. До речі, українець славиться своїм нокаутуючим ударом, проте на такому рівні він ще не бився.

Шевадзуцький на вечорі боксу в Софії (Болгарія) замінить відомого німця Махмуда Чарра, який зазнав травми незадовго до поєдинку. Про це повідомляє LuckyPunch у Telegram.

За інформацією джерела, Чарр 21 березня переніс операцію на біцепсі, через що не зможе відновитись до вечора боксу у Болгарії. Таким чином, українець отримав унікальну нагоду провести бій проти елітного суперваговика.

Пулев за свою багату кар’єру бився проти найкращих боксерів сучасності Володимира Кличка та Ентоні Джошуа — обидва рази програвав нокаутом. Крім того, Кубрат двічі бився проти Дерека Чісори (1 перемога та 1 поразка).

Раніше повідомлялося, що британський боксер суперважкої ваги Джо Джойс успішно повернувся на ринг після двох поразок від китайського гіганта Чжана Чжилея. "Джаггернаут" у Британії порадував місцеву публіку нокаутом.

Теги:
#Бокс #Кубрат Пулєв