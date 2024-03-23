Україна — Ісландія: де і коли дивитись матч за вихід на Євро-2024

Наша команда знаходиться за крок від головного футбольного турніру року

У вівторок, 26 березня, національна команда України у рамках фіналу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 прийме збірну Ісландії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Ісландія.

У прямому ефірі в Україні матч Синьо-жовтих проти ісландців покажуть одразу на кількох платформах. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

В Інтернеті гру ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі у розділі "Телебачення" у день події за підписками "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт". Крім того, зустріч можна буде переглянути на місцевих телеканалах "Суспільного Мовлення" у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

Гра Україна — Ісландія відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арені", початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Передматчева студія на Megogo розпочнеться о 20:20, коментуватимуть гру Вадим Шевякін та Роберто Моралес.

Нагадаємо, у півфіналі відбору Євро-2024 збірна України обіграла Боснію та Герцеговину (2:1). Переможець фінальної кваліфікаційної гри вийде на ЧЄ, де зіграє у групі Е.