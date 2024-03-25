Володимир Кличко відзначає день народження: найкращі удари у кар’єрі боксера (відео)

Екс-чемпіону світу з боксу виповнилося 48 років

Сьогодні, 25 березня, свій 48-й день народження відзначає колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів та чемпіон Олімпійських ігор Атланта-1996 Володимир Кличко. За свою тривалу спортивну кар’єру Кличко-молодший досяг неабияких висот.

Володимир Кличко розпочинав свій шлях у аматорському рингу і найбільших успіхів досяг у 1996-му році. Спочатку він став віце-чемпіоном Європи на турнірі, який проходив у Данії, а потім став переможцем турніру Олімпійських ігор Атланта-1996. Пізніше того ж 1996-го Кличко-молодший дебютував на професійному рингу.

Український боксер є колишнім чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015), а також журналу The Ring (2009-2015). Примітно, що в ті ж роки його старший брат Віталій був чемпіоном світу з боксу у тій же суперважкій ваговій категорії за версіями WBO (1999—2000), за версією журналу The Ring (2004—2005) та WBC (2004—2005, 2008). -2013). Брати одночасно володіли всіма поясами чемпіона світу, але ніколи не йшлося про бій між ними — за титул абсолютного чемпіона світу.

Відомо, що під час володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі бої Володимира Кличка регулярно збирали від 300 до 500 мільйонів глядачів по всьому світу. Є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у важкій вазі — 23, побивши рекорд, що належав Джо Луїсу та Мухаммеду Алі. Займає 42-е місце у рейтингу найкращих боксерів усіх часів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

Ідеальні удари Володимира Кличка

Після завершення кар’єри Кличко-молодший зі своєю командою розробив авторську методику "Управління викликами", яка описує підхід до вирішення проблем в особистій та підприємницькій сфері. Методика ґрунтується на знаннях та досвіді, набутих під час спортивної кар’єри Володимира. Про неї спортсмен розповідає на регулярних лекціях в університетах Швейцарії, Німеччини, США та навіть Гарварді.

Ми спробували додзвонитися імениннику, але він чемно відмовився від бесіди, пославшись на особисті справи.