Українець поб’ється в UFC проти росіянина: де і коли пройде бій

Поки що на рахунку Потєрі три поразки при двох перемогах

Український боєць Денис Потєря незабаром проведе свій наступний бій у UFC. Його суперником буде росіянин Шарабутдін Магомедов, який виступає під прізвисько "Шара Буллет".

Бій анонсував президент UFC Дана Уайт. За інформацією на офіційному сайті турніру, він відбудеться у рамках UFC Fight Night, який відбудеться 22 червня у Саудівській Аравії.

Ігор Потєря виступає у середній вазі. На даний момент у його активі 20 перемог за п’яти поразок. У рамках найсильнішої MMA-ліги світу UFC він провів п’ять поєдинків, здобувши дві перемоги при трьох поразках.

У своєму останньому поєдинку Потєря зустрічався проти поляка Роберта Бричека на турнірі UFC Fight Night 236 у лютому цього року. Тоді він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Відео останнього бою нашого бійця

У той же час росіянин Магомедов не є досвідченим бійцем у рамках UFC. На даний момент на його рахунку лише один бій у найпрестижнішому промоушені. У дебютному поєдинку він був сильнішим за бразильця Бруну Сілву, перемігши його одноголосним рішенням суддів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що український боєць UFC зазнав прикрої поразки.