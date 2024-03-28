Украинец подерется в UFC против россиянина: где и когда пройдет бой

Пока на счету Потери три поражения при двух победах

Украинский боец Денис Потеря совсем скоро проведет свой следующий бой в UFC. Его соперником будет россиянин Шарабутдин Магомедов, который выступает под прозвищем "Шара Буллет".

Бой анонсировал президент UFC Дана Уайт. По информации на официальном сайте турнира, он состоится в рамках UFC Fight Night, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.

Игорь Потеря выступает в среднем весе. На данный момент в его активе 20 побед при пяти поражениях. В рамках сильнейшей MMA-лиги мира UFC он провел пять поединков, добыв две победы при трех поражениях.

В своем последнем поединке Потеря встречался против поляка Роберта Брычека на турнире UFC Fight Night 236 в феврале этого года. Тогда он добыл победу единогласным решением судей.

Видео последнего боя нашего бойца

В то же время россиянин Магомедов не является опытным бойцом в рамках UFC. На данный момент на его счету лишь один бой в самом престижном промоушене. В дебютном поединке он был сильнее бразильца Бруны Силву, победив его единогласным решением судей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинский боец UFC потерпел досадное поражение.