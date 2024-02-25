Український боєць UFC здався за 2 секунди до кінця раунду (відео)

Боєць програв тричі поспіль у UFC (Ultimate Fighting Championship)

У ніч проти неділі, 25 лютого, український боєць змішаного стилю Денис Бондар (14-5) програв свій третій бій у UFC. Нещодавно ще один вітчизняний боєць ММА Ігор Потеря (20-5) програв у найсильнішій ММА-лізі світу.

Бондар на шоу UFC Fight Night 237 у Мехіко (Мексика) поступився місцевому бійцю Луїсу Родрігесу (17-2). Про це повідомляє пресслужба UFC у Twitter.

За 2 секунди до закінчення 2-го раунду Денис визнав поразку, поплескавши долонею по супернику, який "задушив" українця. Таким чином, Бондар зазнав 5-ї поразки в кар’єрі й третьої в UFC. На жаль, наш боєць ще жодного разу не перемагав у найсильнішій ММА-лізі світу.

У головному бою вечора ММА у Мехіко в рамках напівлегкої ваги (до 65,8 кг) у реванші зійшлися експретенденти — мексиканець Яір Родрігес (19-5) та американець Браян Ортега (16-3). У результаті Ортега взяв реванш, перемігши опонента задушливим прийомом у третьому раунді.

Раніше повідомлялося, що легенда боксу Майк Тайсон нагородив російського бійця ММА із триколором на плечах.

Нагадаємо, відомий російський боєць ММА В’ячеслав Дацик вирушив на війну проти України.