Довбик забив гол у ворота суперклубу, який цікавиться ним (відео)

Українець блискуче виступає у першості Іспанії

У суботу, 13 квітня, "Атлетіко" (Мадрид) у рамках матчу 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2023/24 приймає "Жирону". За гостей у цьому поєдинку вийшов у старті та забив гол українець Артем Довбик, Віктор Циганков не потрапив у заявку на гру через травму.

Поєдинок проходить у Мадриді на стадіоні "Цівітас Метрополітано", після першого тайму рахунок 2:1 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже на 4-й хвилині матчу гості повели у рахунку. Форвард збірної України Довбик без проблем замкнув ідеальний простріл Яна Коуту. Це взяття воріт стало 17-м для українця у першості та дозволило Артему вийти на перше місце у гонці найкращих бомбардирів Ла Ліги 2023/24. За цим показником українець випереджає зірку "Реала" Джуда Беллінгема та Анте Будимира з "Осасуни" (по 16 голів).

Повний відеоогляд матчу "Жирона" — "Атлетіко" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, Довбик своєю грою привернув увагу скаутів "Атлетіко". Крім того, українським нападником цікавляться "Інтер" (Мілан) та інші італійські команди.