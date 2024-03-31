Довбик зробив дубль в Іспанії та очолив список найкращих бомбардирів (відео)

Українець проводить найкращий сезон у кар’єрі

У неділю, 31 березня, "Жирона" у рамках матчу 30-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 приймала "Бетіс". Напередодні українські гравці "Жирони" Артем Довбик та Віктор Циганков разом із національною командою пробилися на Євро-2024.

Після успіху зі збірною України Довбик допоміг своїй команді у Ла Лізі. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч, що проходила на стадіоні "Монтіліві" у Жироні, завершилася з рахунком 3:2. на користь "Жирони". Перші два голи у складі господарів записав на свій рахунок Довбик. Спершу Артем реалізував пенальті, який сам і заробив. А в середині другого тайму українець у блискучій контратаці, в якій взяв участь і Циганков, реалізував вихід віч-на-віч.

Повний відеоогляд матчу "Жирона" — "Бетіс":

Цей результат залишив "Жирону" (65 очок) на третьому місці у турнірній таблиці Ла Ліги. "Бетіс" (42 очки), у свою чергу, займає 7 позицію. Додамо, що Довбик піднявся на перше місце серед бомбардирів ліги (16 голів). За цим показником він зрівнявся із зіркою "Реала" Джудом Беллінгемом та Анте Будимиром з "Осасуни".

Нагадаємо, Довбик давно не забивав за "Жирону", через що на нього посипалася критика. Раніше повідомлялося, що "Жирона" може підписати ще одного українця.