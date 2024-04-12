"Незрозуміле створіння": у РФ визнали, що "створили" Баха

Спортивний функціонер так і не став "ручним" для Кремля

Заступник міністра спорту РФ Одес Байсултанов образив голову Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха. Напередодні Бах нібито помолився проти проведення "Ігор дружби" у РФ.

Відповідний коментар Байсултанова наводить Р-Спорт. Він заявив, що Росія допомогла Баху стати президентом МОК, проте той, схоже, так і не став "ручним".

"Проблема не в санкціях, а в нас. Хтось боїться, що його включать до якихось списків, накладуть санкції, не дадуть три рублі.

Але ми самодостатня країна, у нас найкращі спортсмени у світі.

Наразі пішов час терпимості та толерантності у спорті. Якесь незрозуміле створіння під ім’ям Бах намагається якусь кістку кинути, але хто він такий? Ми його створили, якщо всі забули!

Давайте зробимо так, щоб вони мріяли потрапити на наші Ігри. А ми подумаємо, чи пускати іх.

Давайте об’єднаємось! Як можна виступати без прапора та гімну, це не патріоти. Потрібно об’єднатися навколо Ігор дружби", – заявив Байсултанов.

Напередодні голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев закликав ООН розібратися з Бахом після розмови функціонера з російськими пранкерами. Крім того, у РФ публічно ображають главу МОК.