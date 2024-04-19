Чемпионат Украины по футболу, 25 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В украинском футболе начинается пора решающих игр

В субботу, 20 апреля, матчем "Черноморец" — "Кривбасс" стартует 25-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. Накануне "Динамо" добыло победу в перенесенном поединке против "Миная".

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. В центральной встрече игровой недели "Шахтер" примет "Зарю". "Динамо", в свою очередь, сыграет против "Полесья".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 25 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 20 апреля

"Черноморец" — "Кривбасс" — 15:30

"Ворскла" — "Колос" — 18:00

Воскресенье, 21 апреля

"Верес" — "Днепр-1" — 13:00

"Александрия" — ЛНЗ — 15:30

"Динамо" — "Полесье" — 18:00

Понедельник, 22 апреля

"Минай" — "Рух" — 13:00

"Металлист-1925" — "Оболонь" — 15:30

"Шахтер" — "Заря" — 18:00

Турнирное положение команд в УПЛ после 24 тура

Напомним, в прошлом туре "Шахтер" обыграл "Ворсклу" и продолжил лидировать в УПЛ.

Ранее сообщалось, что к талантливому футболисту "Динамо" проявляет интерес "Севилья", а также два клуба из АПЛ.