Чемпионат Украины по футболу, 25 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В украинском футболе начинается пора решающих игр
В субботу, 20 апреля, матчем "Черноморец" — "Кривбасс" стартует 25-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. Накануне "Динамо" добыло победу в перенесенном поединке против "Миная".
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. В центральной встрече игровой недели "Шахтер" примет "Зарю". "Динамо", в свою очередь, сыграет против "Полесья".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 25 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
Суббота, 20 апреля
"Черноморец" — "Кривбасс" — 15:30
"Ворскла" — "Колос" — 18:00
Воскресенье, 21 апреля
"Верес" — "Днепр-1" — 13:00
"Александрия" — ЛНЗ — 15:30
"Динамо" — "Полесье" — 18:00
Понедельник, 22 апреля
"Минай" — "Рух" — 13:00
"Металлист-1925" — "Оболонь" — 15:30
"Шахтер" — "Заря" — 18:00
Напомним, в прошлом туре "Шахтер" обыграл "Ворсклу" и продолжил лидировать в УПЛ.
Ранее сообщалось, что к талантливому футболисту "Динамо" проявляет интерес "Севилья", а также два клуба из АПЛ.