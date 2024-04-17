Визначились із базою: збірна України знайшла місце дислокації під час Євро

Українська збірна житиме за 30 км. від Франкфурта

Під час фінального турніру Євро-2024 збірна України базуватиметься у містечку Вісбаден із населенням менш ніж 300 тисяч жителів, яке є столицею федеральної землі Гессен. Найбільше місто цієї землі — Франкфурт, розташовано лише за 30 км від адміністративного центру.

У Вісбадені наша команда житиме і тренуватиметься на місцевому стадіоні, повідомляє УАФ. Серед міст-побратимів Вісбадена – український Кам’янець-Подільський.

Зі свого турнірного табору національній команді буде зручно добиратися до всіх трьох міст проведення матчів групового етапу. Найбільша відстань до Мюнхена, де збірна України проведе стартовий матч Євро з Румунією (17 червня) – 400 км. Туди синьо-жовті планують прибути за два дні до гри. А ось до двох наступних міст групової стадії, Дюссельдорфа та Штутгарта, фактично однакова відстань — близько 200 кілометрів. Сюди українці планують діставатися автобусом.

Збірна України розпочне підготовку до фінального турніру 30 травня в іншому німецькому місті — Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч із господарями Євро-2024 збірної Німеччини. Наступного дня наша команда вилетить до Польщі, де 7 червня зіграє товариський поєдинок із місцевою збірною. Заключною грою збору стане зустріч із національною командою Молдови 11 червня у Кишиневі. Наступного дня, 12 червня, національна команда прибуде на місце постійної дислокації на Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу пройде в Німеччині, у 10 містах на 10 стадіонах з 14 червня по 14 липня.