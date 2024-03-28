Україна вийшла Євро-2024: квитки на матчі можна купити від 1300 гривень

Чемпіонат Європи пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року

Збірна України все ж таки пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи і тепер у шанувальників нашої команди є можливість підтримати своїх кумирів у Німеччині. На офіційному сайті УЄФА вже стартував продаж квитків на матчі Євро-2024.

Про можливість купити квитки повідомили на сайті УАФ. Придбати їх можна на офіційному сайті УЄФА.

Цікаво, що вартість квитків зовсім "не кусається". Найдешевший із них коштує 30 євро, що за нинішнім курсом близько 1300 гривень. Йдеться про матчі групової стадії турніру. Настільки дешеві місця розташовуються традиційно за воротами, а ось місця на центральних трибунах коштують 200 євро — близько 8500 гривень. А ось найдешевший квиток на фінал Євро-2024 коштуватиме 95 євро.

При покупці квитка вам потрібно обов’язково вказати, що ви є вболівальником збірної України. Потім вас перекине у живу чергу. Продаватимуть квитки до 8 квітня в’язливо, а отримати їх можна в мобільному додатку УЄФА.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

17 червня (понеділок), 16.00. Румунія – Україна (Мюнхен)

21 червня (п’ятниця), 16.00. Словаччина – Україна (Дюссельдорф)

26 червня (вівторок), 19:00. Україна – Бельгія (Штутгарт)

Нагадаємо, що європейська першість у Німеччині стане четвертою для збірної України в історії. Воно пройде з 14 червня до 14 липня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на різні за віковими рамками чемпіонати Європи у 2024 році пробилися одразу три збірні України.