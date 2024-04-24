"Дніпро-1" відмовив "Динамо" у перенесенні гри: подробиці

Столична команда хотіла перенести матч до іншого міста

27 квітня відбудеться матч 26-го туру Української Прем’єр-ліги між командами "Дніпро-1" та "Динамо".Столична команда у 26-му турі виграла у "Полісся", тоді як "дніпряни" зіграли внічию з "Вересом".

Керівництво київського клубу хотіло перенести цей поєдинок до іншого міста, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside". Однак "Дніпро-1", який є стороною, що приймає, відмовив "біло-синім".

Зустріч проходитиме на стадіоні "Дніпро-Арена" у Дніпрі. Старт гри – 13:00 за Києвом.

"Керівництво господарів відмовило киянам у перенесенні матчу в інше місто. Логічно і справедливо", — йдеться у повідомленні джерела.

А ось молодіжні команди цих двох клубів проведуть поєдинок 26-го туру чемпіонату України U-19 у Києві на день раніше, у п’ятницю (26 квітня). Керівництва колективів зуміли домовитись.

Наразі "Динамо" посідає друге місце у таблиці УПЛ сезону -2023/24 з 54 очками. У лідера "Шахтаря" на 4 пункти більше – 58. "Дніпро-1" із 45 балами розташовується на 4-й позиції, пропустивши вперед також "Кривбас" із Кривого Рогу, на рахунку якого 51 очко.