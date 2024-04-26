Чемпионат Украины по футболу, 26 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В украинском футболе начинаются решающие игры за место в еврокубках

В субботу, 27 апреля, матчами "Минай" – "Черноморец" и "Днепр-1" – "Динамо" стартует 26-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре Бело-синие разгромили "Полесье".

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. Донецкий "Шахтер" сыграет в гостях против ЛНЗ, а "Кривбасс" примет "Металлист-1925".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 26 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

27 апреля (суббота)

"Минай" – "Черноморец" — 13:00

"Днепр-1" – "Динамо" — 13:00

ЛНЗ – "Шахтер" — 15:30

"Рух" – "Верес" — 18:00

28 апреля (воскресенье)

"Заря" – "Оболонь" — 13:00

"Колос" – "Александрия" — 15:30

"Кривбасс" – "Металлист-1925" — 18:00

29 апреля (понедельник)

"Полесье" – "Ворскла" — 18:00

Турнирное положение команд в УПЛ после 25 тура

Ранее сообщалось, что "Динамо" просило "Днепр-1" перенести матч в другой город, однако руководство днепрян отказало киевлянам. Напомним, в прошлом туре в украинском футболе вспіхнул большой скандал. Футболисты "Миная" обвинили друга Артема Милевского в попытке подкупа.