У Путіна прокоментували ідею Макрона про "олімпійське перемир'я": і тут звинуватили Україну

Москва скептично ставиться до ідеї встановлення перемир'я

Прессекретар кремлівського президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала жодних офіційних пропозицій від президента Франції Еммануеля Макрона щодо встановлення перемир'я на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Він приплів ще й Україну.

Про це сказав Пєсков під час брифінгу. Російські ЗМІ процитували його.

"Досі жодних офіційних кроків із цього приводу ніхто не робив", — сказав Пєсков.

Крім цього, спікер кремлівського диктатора заявив, що Москва скептично ставиться до ідеї встановлення перемир'я, оскільки нібито Україна використає його у своїх цілях.

"І президент, і наші військові звертали увагу, що, як правило, київський режим використовує такі ініціативи для спроб перегрупуватися, переозброїтися тощо. Це, звісно, ускладнює процес розгляду подібних ініціатив", — заявив Пєсков.

Олімпійські ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. В Україні закликали міжнародних партнерів вжити заходів для дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо нейтрального статусу спортсменів із РФ та РБ та не допускати зазначених осіб до міжнародних змагань.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон хоче домовитися про припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані з 26 липня по 11 серпня, на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Він розраховує, що цьому посприяють партнери, зокрема Китай. За словами французького президента, він спробує докласти максимум зусиль для досягнення "олімпійського перемир’я".

Варто зазначити, що це вже не перша його заява щодо перемир’я. У березні Макрон в інтерв’ю українським медіа заявив, що Франція запропонує РФ режим припинення вогню в Україні на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Він зазначив, що Франція звернеться до РФ із відповідним проханням.

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктор Володимир Путін заявив, що не чув пропозицій щодо припинення вогню. Він сказав, що готовий їх розглянути, "виходячи з інтересів Російської Федерації".