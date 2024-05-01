Легіонер "Динамо", який грає в оренді в Греції, потоваришував із російським футболістом

Томаш Кендзера з дружиною проводять дозвілля з родиною Магомеда Оздоєва

Польський легіонер київського "Динамо" Томаш Кендзера, який на правах оренди виступає за грецький ПАОК, потоваришував із російським легіонером команди Магомедом Оздоєвим. Футболісти не приховують дружніх стосунків.

Війна в Україні не завадила Томашу та його дружині-українці Вікторії потоваришувати з родиною росіянина – проводити разом час, публікувати спільні фото у соцмережах та кататися в авто під російські треки. Фото та відео спільного відпочинку публікує дружина Оздоєва Маргарита в Instagram.

Спортсмени не лише взаємодіють на користь команди на футбольному полі. За його межами гравці, разом із сім’ями вивчають пам’ятки стародавньої Греції та гуляють вулицями Салоніків.

Польський легіонер київського "Динамо" Томаш Кендзера одружився з українкою Вікторією Стецик у вересні 2021-го року. Кендзера познайомився з Вікторією після переїзду до України у 2017 році. Вікторія родом із Києва та навчалася в одному зі столичних університетів.

Кендзера виступав у "Динамо" до повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну, після якого, 2022-го року, перебрався до польського "Леха". З 2023 року виступає за грецький ПАОК.

Раніше повідомлялося, що Томаш Кендзера не потрапив до складу збірної Польщі на чемпіонат світу-2022 у Катарі.