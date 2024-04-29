Вбивство українських військових у Німеччині: у ЗСУ розповіли, де служив один із загиблих (фото)

Українські військові мали поранення кінцівок, а тому не могли дати відсіч нападникові

Побратими дізналися вбитого росіянином у Німеччині бійця ЗСУ, який проходив там реабілітацію. Чоловік отримав поранення у 2023 році під час боїв за Білогорівку.

Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram. Ім’я вбитого бійця там розкривати не стали з етичних міркувань.

"Встановлено особу одного із військовослужбовців, які загинули у Німеччині у місті Мурнау. Ним є наш побратим – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що у Німеччині військовослужбовець перебував з 2023 року, коли отримав поранення. Загинув він 27 квітня, коли на нього напав росіянин із ножем.

Як повідомлялося раніше, напад стався у німецькому місті Мурнау біля торгового центру. Там двоє українських військовослужбовців 23 та 36 років зазнали нападу з боку 57-річного громадянина Росії. Один із постраждалих загинув на місці, а другого встигли перед цим доставити до лікарні, проте лікарі врятувати його не змогли

Зловмисника було затримано того ж вечора. За даними журналістів, убивцею виявився місцевий z-патріот, який відкрито підтримував дії росіян в Україні та не соромився ходити всюди із символікою країни-агресора. Українські військові не змогли дати йому відсіч через поранення кінцівок.