Боруссія Д "зачарувала" ворота: визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів (відео)

Німецький колектив вибив із турніру французький суперклуб

У вівторок, 7 травня, французький "Парі Сен-Жермен" у рамках гри-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 приймав німецьку "Боруссію" Д. У першій грі дортмундці сенсаційно перемогли парижан з рахунком 1:0.

Зустріч, що проходила у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс", завершилася з рахунком 0:1 на користь "Боруссії" Д. Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі глядачі голів не побачили. Перевага парижан наростала з кожною хвилиною, проте забили саме гості. На початку другого тайму після подачі з кутового Матс Хуммельс ударом головою влучив у ворота господарів. ПСЖ відразу розпочав штурм воріт гостей, проте Дортмунд вистояв. Парижани створили величезну кількість моментів, м'яч кілька разів попадав в штангу і поперечину воріт "Боруссії" Д, але ворота німців були наче зачаровані.

"ПСЖ" – "Боруссія" Д — 0:1 (перший матч – 0:1)

Гол: Хуммельс, 50

Попередження: Дембеле, 75, Хакімі, 83 – Забітцер, 64, Гуммельс, 66

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Бералдо, Маркіньйос, Хакімі – Руїс (Асенсіо, 63), Феррейра, Заїр-Емері (Кан Ін, 76) – Мбаппе, Рамуш (Баркола, 63), Дембеле.

"Боруссія" Д: Кобель – Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Р’єрсон – Забітцер, Брандт (Нмеча, 85), Джан – Санчо (Зюле, 67), Фюллькруг, Адеємі (Ройс, 56).

Повний відеоогляд матчу ПСЖ — "Боруссія" Д:

У фіналі турнір "Боруссія" Д зустрінеться з переможцем матчу "Реал" — "Баварія". Вирішальна гра відбудеться 1 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ у 2-матчевому протистоянні вибив іспанський "Реал Сосьєдад", а потім пройшов іспанську "Барселону". "Боруссія" Д, у свою чергу, в 1/8 фіналу обіграла нідерландський ПСВ, а в 1/4 — переграла іспанський "Атлетіко" Мадрид.