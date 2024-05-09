"Шахтар" — "Динамо": букмекери назвали фаворита "класико"

Гірники близькі до титулу чемпіона України сезону 2023/24

У суботу, 11 травня, відбудеться центральний матч 28 туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги. У грі у Львові зійдуться донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Фаворитом у цьому матчі буде донецька команда, повідомляє Favbet. На перемогу гірників ставки приймаються з розрахунку 2,17 до 1 (45%).

Водночас, ставку на перемогу "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 3,40 (28%), а на нічию – 3,60 (27%).

Цей матч, як і більшість інших домашніх ігор "Шахтаря" цього сезону, відбудеться на "Львів-Арена". Гра розпочнеться о 18.00.

Матч може стати вирішальним у чемпіонських перегонах УПЛ. На даний момент, після 27 турів, "Шахтар" випереджає "Динамо" в турнірній таблиці на 4 очки — 67 балів у гірників проти 63 у киян. І у разі перемоги над принциповим суперником гірники можуть достроково забезпечити собі титул чемпіона цього сезону. З іншого боку, у разі перемоги "Динамо", розрив між двома клубами скоротиться до мінімального.

Раніше, у 27-му турі, "Шахтар" обіграв одеський "Чорноморець" (3:0), а київське "Динамо" розгромило "Колос" із Ковалівки — 5:0.