Чемпіонат України з футболу, 27 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чотири тури залишається до закінчення першості

У суботу, 4 травня, матчем "Олександрія" — "Рух" стартує 27-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. У минулому турі "Олександрія" не змогла обіграти "Колос" (0:0), а "Рух" обіграв "Верес" (3:1).

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. Донецький "Шахтар" зіграє проти "Чорноморця", а київське "Динамо" проти "Колоса". У центральній грі туру зустрінуться "Дніпро-1" та "Кривбас".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 27 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 4 травня

"Олександрія" — "Рух" — 13:00

"Оболонь" — ЛНЗ — 15:30

"Металіст-1925" — "Ворскла" — 18:00

Неділя, 5 травня

"Полісся" — "Зоря" — 13:00

"Динамо" — "Колос" — 15:30

"Шахтар" — "Чорноморець" — 18:00

Понеділок, 6 травня

"Дніпро-1" — "Кривбас" — 13:00

"Верес — Минай" — 18:00

Турнірне становище команд в УПЛ після 26 туру

Нагадаємо, футболістам "Минаю" пропонували здати матч проти "Динамо" (1:3) за винагороду. Гра відбулася в середині квітня, а один із голів гравці закарпатців забили собі самі. У цій справі замішаний друг Артема Мілевського.