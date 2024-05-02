10 років без "Донбас-Арени": "Шахтар" відзначає сумний ювілей (відео)

Дербі з командою із сусіднього Маріуполя стало останньою грою на арені

Рівно 10 років тому "Шахтар" провів останню гру на своєму домашньому стадіоні в Донецьку. У тому матчі був обіграний "Іллічівець" із сусіднього Маріуполя.

2 травня 2014 року у матчі 28-го туру УПЛ на "Донбас Арені" зустрічалися "Шахтар" та "Іллічівець". Гра завершилася з рахунком 3:1, нагадує офіційний сайт ФК "Шахтар".

Рахунок було відкрито на 26-й хвилині, коли після прострілу Ілсіньо захисник маріупольців Іщенко зрізав м’яч у власні ворота. На початку другого тайму гості відігралися — Тотовицький точнісінько пробив головою. Проте вже за кілька хвилин Луїс Адріано знову вивів "помаранчево-чорних" уперед, розібравшись у штрафному майданчику із захисником та голкіпером суперника. Підсумок ударом здалеку підбив Дуглас Коста — 3:1. Це був останній гол "Шахтаря" на "Донбас Арені".

Огляд матчу "Шахтар" — "Іллічівець"

Урочисте відкриття "Донбас Арени" відбулося 29 серпня 2009, а вже 27 вересня "Шахтар" провів перший матч на новому стадіоні, розгромивши "Оболонь" 4:0. Дебютний гол забив бразильський півзахисник Жадсон.

Загалом "Шахтар" зіграв на "Донбас Арені" 102 матчі. У цих поєдинках донецька команда здобула 80 перемог, 14 разів завершила зустрічі внічию, зазнала 8 поразок. "Помаранчево-чорні" забили суперникам 238 м’ячів, пропустили 50.

Найчастіше "гірники" грали на "Донбас Арені" із київським "Динамо": стадіон 7 разів приймав українське класико, і всі ці матчі "Шахтар" виграв із загальним рахунком 17:3. Також на "Донбас Арені" "помаранчево-чорні" провели 20 єврокубкових поєдинків, у яких здобули 9 перемог за 7 нічиїх та 4 поразок (різниця м’ячів: 32-16).

Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін зазначає: "Донбас Арена" — це один із найкращих стадіонів Європи та рідна домівка "Шахтаря". Усі найцінніші моменти ми пережили у Донецьку, разом із нашими вболівальниками, саме на цьому стадіоні. Заповнені трибуни "Донбас Арени" завжди створювали неймовірну атмосферу футбольного свята, надихали нашу команду на гарну гру та великі перемоги. Після початку війни на Донбасі ми проводили свої домашні матчі на різних стадіонах України та Європи, і ми дуже вдячні цим містам за теплий прийом, але ніщо не замінить для нас Донецьк та "Донбас Арену". Тому "Шахтар" живе мрією одного разу повернутися додому, у своє місто, вільний український Донецьк, на свій рідний стадіон і знову радувати своїх уболівальників яскравою грою та перемогами на "Донбас Арені".

Після вимушеного переїзду з Донецька "Шахтар" проводив домашні матчі у Львові ("Арена Львів"), Харкові (ОСК "Металіст") та Києві (НСК "Олімпійський"), а міжнародні ігри проходили у Варшаві (Міський стадіон "Легії" імені маршала Юзефа Пілсудського) та Гамбурзі ("Фолькспаркштадіон"). У цих містах загалом "гірники" зіграли 181 домашній поєдинок. Наразі команда базується у Києві.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у Черкасах переміг ЛНЗ (0:3) та зміцнив своє лідерство у турнірній таблиці УПЛ.