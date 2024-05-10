"Шахтар" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу

Обидва клуби борються за чемпіонство

У суботу, 11 травня, в рамках центрального матчу 28-го туру Української Прем’єр-ліги (УПЛ) відбудеться класичне українське дербі "Шахтар" Донецьк — "Динамо" Київ. У першому колі донеччани обіграли киян із рахунком 1:0.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Динамо". Поєдинок відбудеться у Львові на однойменній арені, початок гри о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Динамо" — початок о 18:00 (оновлюється)

І "Динамо", і "Шахтар" продовжують боротьбу за чемпіонство, на цей час команди відділяють лише 4 очки за три тури до закінчення першості. Донецький клуб у разі перемоги в УПЛ має шанси на пряме потрапляння до Ліги чемпіонів 2024/25, а ось кияни у будь-якому випадку проходитимуть кваліфікацію. Навіть без битви за "золото" українське "Класичне" є принциповим дербі, а тому на вболівальників чекає яскраве шоу.

Додамо, матч "Шахтар" — "Динамо" буде доступний для перегляду у прямому ефірі по ТБ в Україні. До речі, букмекери віддають перевагу гірникам.