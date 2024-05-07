Розгроми від "Шахтаря" та "Динамо" перед вирішальною битвою: огляд туру УПЛ

Вже найближчої суботи, 11 травня, гірники можуть оформити титул чемпіона України

У понеділок, 6 травня, завершився 27-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, після якого таблиця набула з погляду вболівальника "класичного" вигляду. Посеред минулого тижня "Шахтар" і "Динамо" провели пропущені раніше матчі ще осінніх турів і зміцнили свою перевагу над третім "Кривбасом", а потім і сам "Кривбас" програв "Дніпру-1", втративши шанси розбавити дует грандів українського футболу за підсумками чемпіонату.

"Кривбас" навряд чи втратить 3-е місце у таблиці, оскільки розрив між криворожанами та "Дніпром-1" у таблиці становить 6 очок. А в чемпіонаті залишилося провести лише 3 тури. Водночас, центральний матч наступного 28-го туру "Шахтар" — "Динамо" може назвати чемпіона України сезону 2023/24. Але тільки якщо донеччани обіграють найпринциповішого суперника.

Красива помста за нічию в першому колі

Київське "Динамо" приймало на своєму клубному стадіоні імені Валерія Лобановського "Колос" з Ковалівки. Зважаючи на те, що матч першого кола завершився внічию, не очікувалося для "біло-синіх" легкого поєдинку і цього разу. Ковалівці змогли нав’язати підопічних Олександра Шовковського в’язкий футбол із мінімумом гольових можливостей. У гостей за перший тайм і згадати особливо нічого, динамівці переважно загрожували воротам суперника зі стандартів. Зокрема, Бражко зі штрафного пробив вище воріт, а Попов, замикаючи навіс із кутового, ударом головою не влучив у рамку.

Напевно, найкращий момент до перерви "Динамо" мало на 29-й хвилині. Після чергової подачі з кутового м’яч замітався у штрафному майданчику гостей, Ярмоленко намагався зблизька проштовхнути м'яч у ворота, але ковалівці ліквідували загрозу, вибивши його на кутовий.

Якщо у першому таймі динамівцям мало що вдавалося, то початок другої 45-хвилинки вийшов ударним. На 48-й хвилині "біло-сині" відкрили рахунок. Шапаренко виконав навіс зі штрафного у володіння гостей і захисник "Колоса" Бондаренко невдало підставив коліно, від якого м’яч залетів у ворота — 1:0. Буквально за кілька хвилин рахунок був подвоєний. Бражко класним розрізним пасом знайшов Ярмоленка на підступах до штрафного майданчика, Андрій прийняв передачу, розвернувся і з "неробочої" правої ноги пробив точно в кут — 2:0. І наступна атака "біло-синіх" також стала результативною. Шапаренко прорвався до штрафного майданчика з лівого флангу, відпасував у центр, де Буяльський зблизька пробив повз голкіпера — 3:0.

Забезпечивши собі більш ніж комфортну перевагу, на куражі "біло-сині" продовжували атакувати і в середині тайму ще збільшили свою і без того солідну перевагу. На 68-й хвилині динамівці скористалися вільною зоною у суперника на лівому фланзі оборони, Волошин відпасував у центр на Шапаренка, а Микола продовжив передачу на Кабаєва, і Владислав у дотик пробив повз голкіпера — 4:0. А п’ятий м’яч влетів у сітку воріт на 71-й хвилині. Після передачі Караваєва з правого флангу Буяльський пропустив м’яч на Волошина, який, опинившись у центрі штрафного майданчика, прийняв і безперешкодно відправив м’яч у сітку воріт — 5:0.

Огляд матчу "Динамо" — "Колос"

"Динамо" здобуло переконливу перемогу і тепер готується до битви із "Шахтарем". Адже у разі перемоги киян відставання від головного суперника скоротиться до мінімуму – 1 очко.

"Шахтар" продовжує серію

Донецький "Шахтар" виграв 12-й офіційний матч поспіль і 14-й – якщо брати лише чемпіонат та Кубок України. Після ігор 1/16 фіналу Ліги Європи із "Марселем" донецька команда взагалі не програвала. А у чемпіонаті України – лише вигравала з грудня 2023-го – 13 ігор поспіль. Також у календарному 2024-му команда виграла матч ¼ фіналу Кубка України – у одеського "Чорноморця". Попереду у команди ще чотири матчі цього сезону, але вже після перших двох із них вони можуть починати святкувати. Гра з київським "Динамо", у разі перемоги, стане чемпіонською у Прем’єр-лізі, а матч проти полтавської "Ворскли" у середу, 15 травня, є фіналом Кубка України.

Поки що команда готується до вирішальних матчів сезону та провела дві поспіль гри у столиці. Посеред минулого тижня відбувся пропущений матч першого кола проти "Чорноморця", а в неділю, 5 травня, вже гра другого кола проти тих самих одеситів. Втім, ані перший, ані другий матч не стали важким випробуванням для підопічних Маріно Пушича. "Моряки" нині розташувалися на скромному 10-му місці у турнірній таблиці та не претендують на щось особливе.

Якщо "Шахтар" домашні матчі цього сезону проводить у Львові, а "Чорноморець" у себе в Одесі, то для цих двох матчів було зроблено виняток. Обидві ігри пройшли у Києві, на арені "Лівий берег". І обидві гри не залишили сумнівів у найсильнішій команді у цій парі. Якщо в першій грі донеччани вели після першого тайму 3:1, а, зрештою, виграли 4:1, то у матчі-відповіді виграли 3:0. І тут перед перервою номінальні господарі забезпечили собі перевагу (2:0).

Огляд матчу "Шахтар" — "Чорноморець"

"Кривбас" вибуває з гонки

У свою чергу, третя та четверта команди турнірної таблиці чемпіонату України – "Кривбас" та "Дніпро-1" грали між собою у Дніпрі. Цей матч став центральним у 27-му турі, але надто великий розрив між цими колективами та лідерами таблиці "Шахтарем" і "Динамо", щоб виділити гру. Хіба що "Кривбас" своєю перемогою міг підтримати інтригу в потенційному суперництві з "Динамо" за 2-е місце. Але...

Дебют важливої для обох команд зустрічі лишився за господарями. Активним був на перших хвилин Пасіч. Спочатку після його проходу та гострого прострілу Маханьков на виході зіграв не дуже впевнено, але, підстрахували захисники. Згодом той самий Пасіч пробивав із середньої дистанції — вище воріт.

Ближче до середини тайму "Кривбас" вирівняв гру, яка перейшла до центру поля. У свою чергу гості провели кілька потенційно непоганих атак, але дніпряни відбилися. Проходили випади з обох боків, але більшість не мала небезпечного характеру. Команди чудово розуміли ціну помилки, тому у багатьох ігрових епізодах діяли дуже обережно та не ризикували.

Кінцівка тайму пройшла в обопільних атаках, але знову ж таки без загострень. Сантіні класно віддавав довгу діагональ у штрафний майданчик на Дібанго, але Волинець на мить випередив суперника. А могло б бути дуже небезпечно. Перерва тривала довше звичайного, адже якийсь час команди провели в бомбосховищі через повітряну тривогу.

Огляд матчу "Дніпро-1" — "Кривбас"

Дебют другого тайму залишився за "Дніпром-1", якому вдався досить швидкий гол. Відбір у центрі поля спричинив контратаку. Рубчинський віддав Гаджієву, який пройшов метрів десять із м’ячем і влучив у дальній кут з лінії штрафного майданчика — 1:0. "Кривбас" спробував перехопити ініціативу, але дніпряни "в’язали" гру в центрі поля, і загалом діяли дуже щільно та не давали суперникам розвернутися. Непоганий момент після третьої тривоги у матчі мав Соса, який замикав подачу зліва на дальній штанзі, але влучив у опонента. Остання 10-хвилинка пройшла в атаках криворіжців, які буквально закрили дніпрян на їхній половині поля, але хоча б зрівняти рахунок, гості так і не зуміли.

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Результати матчів 27-го туру

Після 27-го туру в турнірній таблиці у "Шахтаря" — 67 очок, "Динамо" — 63, "Кривбасу" — 54, "Дніпра-1" -48, "Руху" — 45, "Полісся" — 43. У середині таблиці йдуть ЛНЗ (32), "Ворскла" (30), "Колос" (29), "Чорноморець" (29), "Зоря" (28), "Олександрія" (27). А за виживання в елітній лізі борються" Оболонь" (25), "Верес" (23), "Металіст 1925" (22), та "Мінай" (19).

Закарпатська команда знову опустилася на останнє місце після перемоги харків’ян над "Ворсклою" у видовищному матчі з п’ятьма голами – 3:2. До речі, сам "Минай" у Рівному програв прямим конкурентам у боротьбі за виживання із "Вереса" — 1:3.