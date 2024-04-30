Гравець "Шахтаря" пішов в оренду до клубу MLS

Кевіна Келсі орендував ФК "Цинциннаті"

Венесуельський нападник "Шахтаря" Кевін Келсі виступатиме на правах оренди за "Цинциннаті". Гравець приєднається до нової команди найближчим часом.

Угода розрахована до 31 грудня 2024 року. Американський клуб матиме право викупу гравця, повідомляється на офіційному сайті ФК "Шахтар".

Нагадаємо, Келсі грав за "Шахтар" з січня 2023 року і за цей час провів у складі "гірників" 37 матчів (9 голів та 3 асисти). У сезоні 2023/24 він взяв участь у 20 матчах донецької команди, де відзначився 3 голами та 2 асистами. Гравець став чемпіоном України сезону 2022/23 у складі донецької команди.

Останнім часом 19-річний венесуелец не лише втратив місце у першій команді, а й заявив, що хоче піти з клубу через ситуацію з війною в Україні. Контракт Кевіна з українським клубом спливає у 2027 році.

"Цинциннаті" у 2023 році став переможцем регулярного сезону MLS та грав у фіналі Східної конференції. У поточному сезоні команда після 9 турів має 15 очок і посідає 3 місце у таблиці Східної конференції.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" із Келсі у складі зіграв унічию з "Марселем" у Лізі Європи (2:2).