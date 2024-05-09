"Шахтар" — "Динамо": де дивитись матч Прем’єр-ліги

У цьому матчі може визначитись чемпіон України сезону 2023/24.

У суботу, 11 травня, відбудеться матч 28 туру чемпіонату української футбольної Прем’єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" прийме київське "Динамо". Чергове "класико" українського футболу може назвати чемпіона УПЛ-2023/24.

Гра транслюватиметься на телеканалі UPL.TV, повідомляє офіційний сайт турніру. Канал доступний у мережі багатьох всеукраїнських та регіональних операторів та платформ.

Цей матч, як і більшість інших домашніх ігор "Шахтаря" цього сезону, відбудеться у Львові, на "Львів-Арені". Гра розпочнеться о 18.00.

На даний момент, після 27 турів, "Шахтар" випереджає "Динамо" в турнірній таблиці на 4 очки — 67 балів у гірників проти 63 у киян. І у разі перемоги над принциповим суперником гірники можуть достроково забезпечити собі титул чемпіона цього сезону. З іншого боку, у разі перемоги "Динамо", розрив між двома клубами скоротиться до мінімального.

Раніше, у 27-му турі, "Шахтар" обіграв одеський "Чорноморець" (3:0), а київське "Динамо" розгромило "Колос" із Ковалівки — 5:0.