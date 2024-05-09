"Шахтер" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита "классико"

Горняки близки к титулу чемпиона Украины сезона 2023/24

В субботу, 11 мая, состоится центральный матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. В игре во Львове сойдутся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Фаворитом в этом матче будет донецкая команда, сообщает Favbet. На победу горняков ставки принимаются из расчета 2,17 к 1 (45%).

В то же время, ставку на победу "Динамо" можно поставить с коэффициентом 3,40 (28%), а на ничью — 3,60 (27%).

Этот матч, как и большинство других домашних игр "Шахтера" в нынешнем сезоне, состоится на "Львов-Арена". Игра начнется в 18.00.

Матч может стать решающим в чемпионской гонке УПЛ. На данный момент, после 27-ми туров, "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице на 4 очка — 67 баллов у горняков против 63 у киевлян. И, в случае победы над принципиальным соперником, горняки могут досрочно обеспечить себе титул чемпиона нынешнего сезона. С другой стороны, в случае победы "Динамо" разрыв между двумя клубами сократится до минимального.

Ранее, в 27-м туре, "Шахтер" обыграл одесский "Черноморец" (3:0), а киевское "Динамо" разгромило "Колос" из Ковалевки — 5:0.