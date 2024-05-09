Ломаченко за крок від титулу: зашквари боксера, які відвернули від нього українців

Колишній претендент на титул чемпіона світу неодноразово потрапляв у скандальні ситуації

12 травня український боксер Василь Ломаченко проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF та за титул чемпіона світу за версією IBO у легкій вазі проти Джорджа Камбососа. Напередодні бою "Телеграф" згадує скандальні ситуації, в які потрапляв український боксер, та які відвернули від нього значну частину співвітчизників. Вони тепер бажають українцеві поразки

Варто зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення Ломаченко вступив до ТРО рідного Білгород-Дністровського (Одеська обл.), а потім навіть відмовився від бою з Камбососом за титул абсолютного чемпіона світу, призначений на 5 червня 2022 року. Василь вважав за краще залишитися в Україні з сім’єю, а не їхати з країни до тренувального табору для підготовки до титульного бою. Але вже наприкінці літа того ж таки 2022 року відновив кар’єру. І продовжує публікувати неоднозначні пости у своєму Instagram, до речі, закритому від української публіки, а також відзначається іншими непристойними вчинками.

"Мені не хочеться трусити повітря"

Вже одне з перших інтерв’ю Ломаченка в США відразу після від’їзду, у серпні 2022 року, викликало чималий резонанс в Україні. Василя запитали, чи може він залишити послання для росіян чи президента країни-агресора Володимира Путіна. Відповідь шокувала. "Мені вже ставили це питання. Я не бачу сенсу. Дуже багато зірок і людей зверталося на самому початку війни і до росіян, і до Путіна, і до тих людей, які прийшли до нашої країни з війною, але, як ми бачимо, нічого не змінилося.

Мені не хочеться бути головою, що говорить, яка просто трясе повітря і говорить про те, що Путін такий, Путін сякий, росіяни такі. Це нічого не змінить, всі це чудово знають. Я знаю, що в Росії багато людей, які проти того, що відбувається, проти того, що ми воюємо один проти одного. Як ми бачимо, ніхто не може вплинути на головнокомандувача з того боку.

Разом із митрополитом УПЦ

У грудні того ж 2022 року Ломаченко опублікував спільне фото з митрополитом Запорізьким УПЦ МП Лукою, проти якого вже тоді запровадив санкції РНБО. Нещодавно, 1 травня 2024 року в СБУ повідомили, що митрополит Запорізький і Мелітопольський підозрюються в розпалюванні релігійної ненависті в Україні. За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово "згадував" під час спілкування з парафіянами та під час церковних літургій.

Під фотографією, розміщеною у грудні 2022-го, Ломаченко написав: "Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що будь-яка справа тут, на землі, у всесвіті – справа від Господа, і нам належить виконувати її. від щирого серця, без залишку. Коли ми так працюємо, ми звільняємось від внутрішнього опору.

Слід пам’ятати, що ми працюємо за бажанням і волею Божою, і наша робота належить не начальникові, а Господу. Коли ми це зрозуміємо, робота піде мирно, без невдоволення, тому що не можна чинити опір Господу та його волі", – додав Ломаченко.

У коментарях під цим постом користувачі жорстко розкритикували Василя: "Сектант", "До психіатра", "Вата", "Московський патріархат — гірше сатанізму", "Я 12 років був твоїм фанатом, але за останні 9 місяців ти зробив все для того, щоб я хотів тобі ганебного завершення кар’єри», – писали вони.

"Україна розпочала війну проти бога"

Скандала з Лукою екс-чемпіону світу виявилося замало і того ж грудня 2022-го він опублікував ще одне відео — звернення митрополита Української православної церкви Московського патріархату Лонгіна. У ньому Лонгін звинувачує Україну в тому, що вона "почала війну проти бога, церкви Господа та українського народу".

"Сьогодні українська держава розпочала війну проти Бога, проти Церкви Господньої та проти українського народу. Це не боротьба зі злом, це не боротьба з ворогом, брати, сестри. Це боротьба із самим Господом Богом та Церквою Його. Вони почали боротьбу в областях, районах, щоб зупинити Українську Православну Церкву. Це означає зупинити Господа.

Ломаченко його слова коментує так: "У нас з’явилася можливість показати, наскільки ми вірні Батькові нашому небесному та Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому. Як кажуть, друзі пізнаються в біді, так і сьогодні, справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви".

Обіймався з другом Кадирова

А вже у березні 2023 року Василь сфотографувався з росіянином Ісламом Махачовим, який підтримує війну в Україні. Ломаченко відвідав турнір UFC 285 у Лас-Вегасі (США), де обіймався та фотографувався з російським чемпіоном UFC у легкій вазі. Офіційний аккаунт UFC опублікував ролик із зірковими гостями, які відвідали шоу. Випадково на відео потрапив фрагмент, де Ломаченко та Махачов обнялися та роблять фото.

Зазначимо, що Махачов родом із Дагестану. Він є другом глави Чечні Рамзана Кадирова. Також Іслам підтримує загарбницьку війну, яку Росія веде проти України.

Вчинок зіркового боксера тоді засудив громадський активіст Сергій Стерненко: "Поки у нас тут війна, Вася Ломаченко літає в США розважитися й обійматися з росіянами. Маючи дозвіл на виїзд за кордон, Ломаченко вилетів до Штатів, щоб переглянути чемпіонат UFC", — написав Стерненко.

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Цими вчинками Ломаченко продовжує налаштовувати проти себе патріотичних українців. Як робив це раніше, ще до повномасштабного вторгнення, коли визнавав, що у нього є друзі в РФ на тлі війни на Донбасі у вересні 2019-го, публікував відео з російським спецназом у січні 2020-го і виходив на бій із прапором рідного міста Аккермана, замість прапора України у грудні 2021-го.

Водночас після прибуття до Австралії Ломаченко звернувся до вболівальників. "Я дуже ціную підтримку місцевих українців. Побачимося на арені". Потім Василь провів відкрите тренування, на яке прийшов у футболці із голубом світу. І на тренуванні було багато українців, які висловили свою підтримку іменитому спортсмену.

Раніше стали відомі котирування букмекерів на поєдинок Ломаченко — Камбосос. Бій у Мельбурні відбудеться вже найближчої неділі, рано-вранці за київським часом.