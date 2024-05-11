Тренер "Шахтаря" вдарив 70-річного "динамівця" після матчу (відео)

Кияни подадуть скаргу до Української асоціації футболу (УАФ)

Перед українським Класичним дербі відбувся матч між юнацькими командами "Шахтаря" — "Динамо". Після закінчення цієї зустрічі виник конфлікт, який мало не переріс у масову бійку.

Проте стало відомо, що 43-річний старший тренер "Шахтаря U-19" Олексій Бєлік ударив 70-річного керівника дитячо-юнацької школи "Динамо" Олександра Іщенка. Про це у коментарі dynamo.kiev.ua повідомив заступник генерального директора Біло-Синіх Сергій Мохник.

"Ми обурені й вважаємо подібні дії не зрозумілими та неприйнятними. "Динамо" планує звернутися до дисциплінарного комітету та комітету з етики УАФ", — заявив Мохник.

Нагадаємо, донецький "Шахтар U-19" програв київському "Динамо U-19" (1:2) у матчі юнацької першості України. Це фактично була гра за "золото" першості.

Після матчу на полі мало не стався масовий махач дітей з академій "Динамо" та "Шахтаря", які перебували на трибунах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися дербі дорослих команд "Шахтаря" та "Динамо", а також ділився розкладами букмекерів напередодні центрального матчу 28 туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/24.