Усик пішов на хитрість перед боєм із Ф’юрі? "Циганський король" зробив такий трюк із Кличком

У боях такого рівня будь-яка дрібниця має значення

Команда чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, та IBF у надважкій вазі Олександра Усика поскаржилася на покриття рингу, на якому пройде супербій Усик — Ф’юрі. Напередодні український боксер протестував ринг під час відкритого тренування.

Про це повідомляє skysports. За інформацією джерела, один із членів української делегації в Ер-Ріяді був незадоволений швом, що з’єднує частини покриття рингу. У команді українського чемпіона вважають, що на такому ринзі існує висока ймовірність спіткнутися, що може вплинути на результат бою.

Відкрите тренування Олександра Усика перед боєм із Тайсоном Ф’юрі

Британський важковаговик Фрейзер Кларк, який також тренувався на цьому покритті, заявив, що нічого не помітив, а скарга Усика може бути частиною "ігор розуму", щоб вплинути на суперника.

У виданні наголосили, що ідентичне покриття рингу використовувалося на вечорах боксу Усик – Джошуа та Усик – Джошуа 2.

Нагадаємо, 2015 року Ф’юрі перед боєм з Володимиром Кличком поскаржився на надто м’яке покриття рингу в Німеччині. У результаті ринг замінили, і "Циганський король" завдав Кличку поразки.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на цю "дуель".