Усик — Ф’юрі: екс-чемпіон світу передбачив розв’язку бою

Тоні Белью назвав свого фаворита

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Колишній чемпіон світу за версією WBC Тоні Белью спрогнозував ймовірний результат бою.

У своєму коментарі для DAZN Белью припустив, що Усик виграє за очками. І назвав слабкі сторони британського боксера:

"Ф’юрі показав, що його можуть вдарити і завдати йому шкоди навіть боксери, яким далеко до рівня Усика. І це викликає занепокоєння перед поєдинком із таким влучним бійцем.

Ф’юрі намагатиметься нав’язати свої габарити і силу, але я просто бачу, що Усик занадто гарний, він переможе по очках, щоб додати ще один вражаючий бій до свого і без того неймовірного рекорду. Якщо не буде сумнівних рішень з боку офіційних осіб, то Усик виграє за очками", – зізнався Белл.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.