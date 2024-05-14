Усик — Ф’юрі: букмекери змінили прогноз за кілька днів до бою

Українець, як і раніше, фаворит поєдинку

Найближчої суботи, 18 травня, в Саудівській Аравії пройде грандіозний вечір професійного боксу, головною подією якого стане об’єднавчий поєдинок у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) — Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). Бій Усик — Ф’юрі стане історичним у світі боксу.

Букмекери трохи підвищили шанси на перемогу Усика порівняно з прогнозом місячної давності. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу українця спеціалісти пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,02, а ось тріумф британця менш ймовірний — коефіцієнт 2,10. Нічия котирується коефіцієнтом 15,00.

Найімовірнішим результатом поєдинку є перемога Усика суддівським рішенням (коефіцієнт 3,00). Подібний успіх Ф’юрі аналітики оцінили у 3,35. Однак ймовірність дострокової перемоги "Циганського короля" (5,20) вища, ніж потенційний нокаут від "Кота" (6,00).

Нагадаємо, на кону бою Усик — Ф’юрі стоять 8 чемпіонських поясів, 4 з яких — основні. Переможець отримає статус абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Восени 2024 року боксери мають провести реванш.