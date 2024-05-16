Усик пошел на хитрость перед боем с Фьюри? "Цыганский король" проделал такой трюк с Кличко

В боях такого уровня любая мелочь имеет значение

Команда чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, и IBF в супертяжелом весе Александра Усика пожаловалась на покрытие ринга, на котором пройдет супербой Усик — Фьюри. Накануне украинский боксер протестировал ринг во время открытой тренировки.

Об этом сообщает skysports. По информации источника, один из членов украинской делегации в Эр-Рияде был не доволен швом, соединяющим части покрытия ринга. В команде украинского чемпиона считают, что на таком ринге существует высока вероятность споткнуться, что может повлиять на исход боя.

Открытая тренировка Александра Усика перед боем с Тайсоном Фьюри

Британский тяжеловес Фрейзер Кларк, который также тренировался на этом покрытии, заявил, что ничего не заметил, а жалоба Усика может быть частью "игр разума", чтобы повлиять на соперника.

В издании подчеркнули, что идентичное покрытие ринга использовалось на вечерах бокса Усик — Джошуа и Усик — Джошуа 2.

Напомним, в 2015 году Фьюри перед боем с Владимиром Кличко пожаловался на слишком мягкое покрытие ринга в Германии. В итоге ринг заменили, и "Цыганский король" нанес Кличко поражение.

Бой Усик — Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на эту "дуэль".