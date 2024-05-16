Усик пошел на хитрость перед боем с Фьюри? "Цыганский король" проделал такой трюк с Кличко
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В боях такого уровня любая мелочь имеет значение
Команда чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, и IBF в супертяжелом весе Александра Усика пожаловалась на покрытие ринга, на котором пройдет супербой Усик — Фьюри. Накануне украинский боксер протестировал ринг во время открытой тренировки.
Об этом сообщает skysports. По информации источника, один из членов украинской делегации в Эр-Рияде был не доволен швом, соединяющим части покрытия ринга. В команде украинского чемпиона считают, что на таком ринге существует высока вероятность споткнуться, что может повлиять на исход боя.
Британский тяжеловес Фрейзер Кларк, который также тренировался на этом покрытии, заявил, что ничего не заметил, а жалоба Усика может быть частью "игр разума", чтобы повлиять на соперника.
В издании подчеркнули, что идентичное покрытие ринга использовалось на вечерах бокса Усик — Джошуа и Усик — Джошуа 2.
Напомним, в 2015 году Фьюри перед боем с Владимиром Кличко пожаловался на слишком мягкое покрытие ринга в Германии. В итоге ринг заменили, и "Цыганский король" нанес Кличко поражение.
Бой Усик — Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на эту "дуэль".