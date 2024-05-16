Усик — Ф’юрі: легенда боксу дав прогноз на супербій

Легендарний боксер є фанатом "Циганського короля", проте вважає, що "Кіт" має чудові шанси на перемогу суддівським рішенням

Колишній чемпіон світу з боксу Джордж Форман прокоментував майбутній бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді.

Відповідний коментар Формана наводить boxingscene. 75-річний Джордж вважає Тайсона фаворитом, проте не скидає з рахунків Олександра.

"В Усика є темперамент, щоб перемогти в кожному раунді, от і все. Тайсон Ф’юрі зустрів гідного суперника.

Усик невеликого зросту, і найкращими чемпіонами в суперважкій вазі, які у нас були за весь цей час, були хлопці приблизно такого ж зросту. Координація та план добре поєднуються у таких хлопців.

Ф’юрі був у нокдауні й кілька разів падав.

Усик надійний боєць. Він може ударити. Ф’юрі у важкому становищі”, — заявив Форман.

Нагадаємо, поєдинок "Циганського короля" та "Кота" покажуть в Україні. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Усик — Ф’юрі. До речі, букмекери віддають перевагу українському чемпіону.