"Абсолютна легенда": Миколенко та Мудрик дали прогноз на бій Усика (відео)

Обидва футболісьа не сумніваються в перемозі українця

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Українські футболісти Михайло Мудрик та Віталій Миколенко, які виступають за клуби англійської Прем’єр-ліги "Челсі" та "Евертон", відповідно, дали прогноз на результат поєдинку.

Коментар гравців збірної України опубліковано в аккаунті Sky Sports Premier League в соцмережі X. Зокрема, Мудрик зазначає:

"Усик справді хижак і він так багато працює. Думаю, він повністю заслуговує на все, що досяг. Це добре, коли такі люди, як Олександр Усик можуть боротися за свої мрії та цілі. Переможець? Усик, безперечно", — заявив гравець "Челсі".

У свою чергу, Миколенко додає: "Я справді пишаюся ним, він завжди намагається допомагати українським людям. Абсолютна легенда. Усик переможе рішенням суддів".

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.