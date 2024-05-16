Усик — Ф’юрі: Папа Римський благословив чемпіонський пояс (відео)

Папа перехрестив пояс і по черзі торкнувся всіх портретів чемпіонів.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Папа Римський Франциск напередодні поєдинку благословив пояс, який вручать переможцю.

Папа перехрестив пояс і по черзі торкнувся всіх портретів чемпіонів. Відео з благословенням пояса розмістив у своєму акаунті в X президент WBC Маурісіо Сулейман.

Сулейман також поспілкувався з понтифіком на тему боксу та спорту взагалі. Відомо, що Франциск навчався в одній школі зі знаменитим футболістом Альфредо Ді Стефано.

Також Папа є шанувальником аргентинського футбольного клубу "Сан-Лоренсо" із Буенос-Айреса. У 2008 році став офіційним членом клубу вболівальників команди, названої на честь святого Лаврентія і створеної в 1908 році за підтримки священика Лоренсо Маси. Разом з тим, 1990-го року понтифік відмовився від перегляду телевізора, в чому дав обітницю Пресвятій Діві Кармель.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.