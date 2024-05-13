Усик — Ф’юрі: де і коли дивитися головний бій року

За перегляд поєдинку в Україні доведеться заплатити

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане бій Усик — Ф’юрі. Небиті чемпіони світу Олександр Усик (21-0, 14 КО) та Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) вийдуть на ринг у битві за титул абсолютного чемпіона світу.

У прямому ефірі в Україні супербій між українцем та британцем ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба компанії на своєму офіційному сайті.

Вечір боксу на Megogo стартує о 20:00 за київським часом. Головний поєдинок шоу розпочнеться після опівночі. Трансляція бою Усик — Ф’юрі від 15.05.2024 доступна на сервісі за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

Епічне промо відео бою Усик — Ф’юрі

На кону чемпіонського бою стоятимуть усі чотири основні пояси: WBA, WBO, IBF та WBC, а також кілька другорядних. До слова, "Циганський король" нарахував аж 8 поясів, які забере переможець. Додамо, що українець та британець уже домовилися про реванш, щоправда, вдруге боксери проведуть "дуель" вже за три основні титули, адже IBF зробить свій пояс вакантним.

Нагадаємо, Олександр Усик разом із командою вже прибув до Ер-Ріяду. З собою "Кіт" взяв книгу та талісман-оберіг.