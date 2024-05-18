Усик — Ф’юрі: онллайн-трансляція бою

На кону поєдинку стоїть місце в історії

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться грандіозне шоу професійного боксу, головною подією якого стане супер Усик — Ф’юрі. Непереможні чемпіони світу з боксу Олександр Усик (21-0, 14 КО) та Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) проведуть об’єднавчий поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію чемпіонського бою Усик — Ф’юрі. Слідкувати за іншими подіями шоу боксу можна у цій статті.

Онлайн-трансляція бою Усик — Ф’юрі (оновлюється)

Поєдинок "Циганського короля" та "Кота" очолить вечір боксу в Ер-Ріяді. Шоу розпочнеться о 19:00 за київським часом, головний бій – після опівночі. На кону "дуелі" стоять 4 основні пояси в надважкій вазі: WBC, WBA, WBO та IBF. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу з боксу, а той, хто програє, отримає шанс на реванш, щоправда, у другому поєдинку боксери не будуть битися за титул абсолюту, адже пояс IBF на той час стане вакантним.

Боксери підходять до поєдинку у цікавій вазі. Усик показав на терезах свою найбільшу вагу в кар’єрі, а Ф’юрі — навпаки, рекордно схуд. Українець показав на терезах 105,73 кг, а британець — 118,84 кг.

Остання дуель поглядів перед боєм Усик — Ф’юрі

Нагадаємо, перед поєдинком команда "Циганського короля" поводилася по-хамськи. Батько британця головою вдарив члена команди українця, а Ф’юрі штовхнув Усика на фінальній дуелі поглядів.

Бій Усик-Ф’юрі покажуть в Україні у прямому ефірі на платній основі. Додамо, що букмекери не змогли виділити однозначного фаворита в цьому протистоянні.