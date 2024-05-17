Він дуже небезпечний: катмен Усика розповів про загрозу від Ф’юрі та готовність українця до мегафайту

Британець не такий простий, як про нього багато хто говорить

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі не стане легкою прогулянкою для українця. Таку думку висловив багаторічний катмен українця Рас Анбер.

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В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" він зазначив, що британець тільки на вигляд може здатися повільним боксером. Насправді Ф’юрі дуже швидкий та якісний боєць.

За словами Анбера, другий тренувальний табір Усика виявився досить продуктивним, хоча боксер уже був готовий до бою після першого табору. Як відомо, тоді бій довелося перенести через травму Ф’юрі.

"Він уже був у гарній формі, але був фактор очікування. Нам довелося чекати, хоча ми були готові. Він був у формі. Ми були готові з першого табору. Так що другий табір був не так табором підготовки. Це був табір очікування. Інший вид табору.

Насамперед було важливо бути у формі, бути готовим, підготовка стратегії. Тепер усе було готове. Головне тримати марку, бути якісним. Це дуже складно. Дуже важко для бійця, особливо морально", — сказав катмен.

Анбер наголосив, що для боксера дуже непросто чекати, коли його тіло вже готове до бою. При цьому фахівець наголосив і на силі суперника.

"Ви ніколи, ніколи не зможете розраховувати на легкий бій з людиною зростом 6 футів 9 дюймів і вагою 250 фунтів, який вміє боксувати. Знаєте, він хороший. Він не повільний. Знаєш, він швидкий. Так що це важка битва. навичок.

У Усика чудовий інтелект, швидкий темп, він багато працює, у нього хороший захист. Це чудовий бій і я не думаю про те, що хтось каже: "Переможе Ф’юрі, переможе Усик". Ніхто не знає. Це дуже, дуже небезпечний бій, дуже тяжкий бій", — додав він.

Відреагував Анбер і на скандальний епізод у минулому поєдинку Усика проти Даніеля Дюбуа, коли українець упав на підлогу після забороненого удару нижче пояса. Після поєдинку висловлювали думку, що Усик отримав удар у корпус і опинився у нокдауні, хоча суддя вважав інакше.

"Мене це дуже злить, бо пупок — це лінія. Це порушення. Це не смішно", — згадав він.

На завершення Анбер зазначив, що для нього майбутній бій Усик — Ф’юрі стане однією з найбільших подій у кар’єрі.

"Коли я вперше закохався в бокс, мені було 10 років. Мохаммед Алі воював з Джо Фрейзером за звання чемпіона світу у важкій вазі. І ось ми зібралися тут, я є частиною цього всього".

У моїй кар’єрі нічого великого цієї події не було. Одна річ, яка завжди буде для мене найбільшою — коли мій боєць Отіс Грант, мій перший боєць, став чемпіоном світу 1997 року. Він був у мене з дитинства, і я возив його на чемпіонат світу. Це завжди буде моєю головною подією", — завершив катмен.

Цей матеріал створений за партнерства з LuckyPunch. Більше новин боксу за посиланням.

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